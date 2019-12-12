Cem Uzan'ın hedefinde Babacan ve Davutoğlu var!

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamış ve bu açıklama medyada geniş yer bulmuştu.

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapan Cem Uzan'ın avukatı, Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü için girişimlere başladıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Cem Uzan resmi Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunarak 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanlığı yapan Yusuf Günay'a "Berke Barajı'nı çalan hırsız FETÖ'cü" derken, TMSF'nın eski başkanı Ahmet Ertürk'ü "hırsızlıkla" suçlamıştı.

Uzan paylaşımlarında AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı ve AK Parti'nin kurucularından olup daha sonra AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Abdüllatif Şener'i de "kumpasçı hırsız" olarak ilan etmişti.

Uzan'ın bu paylaşımları gündemdeki yerini korurken, bugün Uzan yine Twitter üzerinden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın yan yana fotoğraflarını paylaşan Cem Uzan, fotoğrafa "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ." ifadesini yazdı.

İşte Cem Uzan'ın o paylaşımı: