CHP, ''Abdullah Gül'' tartışmalarına son noktayı koydu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının koronavirus gerekçesiyle engellenmesine tepki gösterirken, Muharrem İnce ve Abdullah Gül hakkındaki iddialara yanıt verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ü göstereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, “CHP’nin adayı değildir. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir. CHP’nin adayı, CHP’nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan sonra adaylaşacaktır. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı CHP’lileri rahatsız edecek ve adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak. Bugün tekrar ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin dille yalanlıyoruz” dedi.

MUHARREM İNCE HAKKINDA İHRAÇ BAŞVURUSU

Muharrem İnce hakkında ihraç başvurusu yapıldığı yönündeki iddiaların henüz doğrulanmadığını söyleyen Özel, “Yalova’ya ve Genel Merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. İki gün önce MYK’da Genel Başkanımız, Sayın İnce’nin ihraç edilmesi gibi düşüncesi söz konusu değil. Bu konuyu birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kimse Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmasın. Kılıçdaroğlu’nun demokratik olgunlugu iki liderde olsaydı bugün Türkiye başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi kesin ihraç diye partilerinin kurucularını, ikinci genel başkanlarını, siyasetçilerini ihraç edenlerle Kılıçdaroğlu’nu kimse karıştırmasın. Sayın İnce’nin böyle bir muamele görmesi mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket görecektir” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN GİRESUN MİTİNGİ

Özel, “Ahlat’ta bulaşmayan virüs, Dumlupınar’da bulaşıcı oluyor. Malazgirt anması serbest, 30 Ağustos törenleri yasak, Ayasofya’da tehlikeli değil, Anıtkabir’de tehlikeli hale geliyor” dedi.

“Giresun’da vatandaş kalabalık, maskelisi maskesizi, burun buruna. Sonra Ömer Çelik’i dinlesek, sanırsınız selden sonra cumhurbaşkanı gitmiş, vatandaş da onu bulduğu yerde toplanmış. Gerçek böyle değil” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı’nın üzerinde konuşması olan otobüs yola çıkmış, vatandaşın duracağı yerlere mitingin gerçekleşmesinden iki saat önce bariyerleri koymuşlar. Erdoğan daha o saatlerde havada, polis boş yerleri bariyerlemiş. Bu burada miting olacak demek. ‘Kendiliğinden oluşan fiili durum’ diyor. Kadın ayrı erkek ayrı, her mitingte koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden oraya koyunca nasıl fiili durum oluyor? Miting yaptıysan yaptın al sorumluluğunu, iki gün sonra Giresun’daki 10 gündeki vaka sayısının sorumluluğunu alırsın. Hadi bizden utanmıyorsun, o miting alanına gidenlerden de mi utanmıyorsun? ‘Nasılsa onlar bizim parti, onlar yalanı mazur görürler’ Niye görsün? Giresun’un güzel insanlarını niye kandırıyorsun?”

’30 AĞUSTOS’U BAL GİBİ YASAKLADILAR’

“30 Ağustos’u bal gibi yasakladılar. 30 Ağustos için ‘üç beş kişiyle çelenk konulsun.’ Anıtkabir’e koskoca ana muhalefet partisinden iki kişiye davet geliyor ama Malazgirt’te tüm bakanlar, AKP, MHP orada. Arada dört gün var değişen bir şey yok ama iki tören arasındaki iştah bal gibi ortada. Vatandaş, ‘bunların Malazgirt’e verdiği önemi 30 Ağustos’a vermiyorlar’ diyor. Ömer Çelik, göründüğü gibi değil diyor.”