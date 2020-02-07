CHP ''AK Parti'nin kesin reddeceği'' yasa teklifini Meclis'e sundu!

Türkiye’nin gerek jeolojik nedenlerden dolayı ve gerekse sonradan yapılan imar uygulamalarından dolayı, hem kırsal kesimde, hem kentsel alanlarda oldukça yüksek deprem riski ile karşı karşıya olduğu vurgulanan yasa teklifinde, “Deprem hem bilimsel olarak hem tarihsel olarak artık ülkemiz için toplumsal bir gerçeklik haline gelmiştir” ifadeleri kullanılıyor.

Anayasa’nın 2. Maddesine atıfla, Cumhuryetimizin “sosyal bir hukuk devleti” olduğu hatırlatılarak, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında deprem vergisi alınmaya başlandığını hatırlatan Çeviköz, “Kızılay Başkanı’nın da deprem sonrasında vatandaşlara yardım çağrısı yapması, deprem vergisi ile bugüne kadar elde edilen gelirlerin amacına uygun harcanamadığını göstermektedir” dedi

Yasa teklifinin, deprem vergisi kapsamında elde edilen gelirler kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonuna aktarılacağını, böylece toplanan paraların sadece deprem sonrasında vatandaşların yaralarını sarması amacıyla kullanılacağını ve gelirlerin başka yerlerde kullanılmasının önüne geçileceğini belirten CHP Milletvekili, teklifini TBMM Başkanlığı’na teslim etti.

ÇEVİKÖZ’ÜN YASA TEKLİFİ ŞÖYLE

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- İş bu kanun teklifiyle, deprem vergisi kapsamında elde edilen gelirler kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonuna aktarılaraktır. Bu doğrultuda, toplanan paralar sadece deprem sonrasında vatandaşların yaralarını sarması amacıyla kullanılacak ve gelirlerin başka yerlerde kullanılmasının önüne geçilecektir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonunun amacı ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar belirlenmiştir.

MADDE 3- Kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu ile elde edilen gelirlerin amacına uygun harcanması sağlanacaktır.

MADDE 4-. Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu kapsamında harcamaların nasıl yapılacağı tespit edilmiştir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEPREM FONU KANUNU TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Fonun amacı, depremzedelere maddi destek sağlamak ve deprem sonrasında gerçekleşen her türlü ihtiyacı karşılamaktır.

(2)Fonun kapsamını depremzedeler oluşturmaktadır.

(3)Fon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yönetilir. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı her türlü kararı almaya yetkili, görevli ve sorumludur.

MADDE 3- (1) Fonun gelirleri, 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 ncu maddesi uyarınca tahsil edilen vergilerin her ayın sonunda Fona aktarılmasından oluşur.

(2)Fondan yapılan harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir.

MADDE 4- (1) Harcamaların nasıl yapılacağı hususu, deprem sonucu ortaya çıkan zarara ve coğrafi yere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kararları çerçevesinde belirlenir.

MADDE 5- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.