  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı

CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

1 YILLIĞINA PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI
CHP Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Özcan hakkındaki kararını verdi. Akşam saatlerinde açıklanan karara göre Tanju Özcan'ın 1 yıl boyunca CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

Etiketler Tanju Özcan bolu belediye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor! ÖTV indirimi gelir mi?
3 kişinin dövüldüğü gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü
Kamu bankaları da emekli maaş promosyonlarını zamladı
''Çılgın Proje'' Kanal İstanbul için ''çılgına çevirecek'' iddia: Hangi ülkeye satılacak ?
TİP'li öğrencilerden olay olan Erdoğan montajı
''Erdoğan'ın imzaladığı Afganların Türkiye'ye gelmesi anlaşmasının tutanakları'' deyip yayınladı
Yargıtay'dan emsal karar: Zarardan banka sorumlu
Anketten Erdoğan çıkmayınca apar topar silip, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı hedef gösterdiler
Okul müdüründen, müdür yardımcısına iğrenç taciz: ''Sana tecavüz edeceğim''
5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada!