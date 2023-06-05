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CHP Burdur İl Başkanı istifa etti

CHP Burdur İl Başkanı istifa etti
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CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur eski İl Başkanı İzzet Akbulut’un 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından 5 Ocak 2023 tarihinde İl Başkanı olarak Mehmet Cevni atanmıştı.

5 ay boyunca İl Başkanı olarak görev yapan Cevni, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etti.

Etiketler chp burdur istifa
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