CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

26 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Büyük Ekoloji Mitingi”ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde yürüyüşe başlayan, aralarında CHP İstanbul Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu “Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri” gözaltına alındı.

Çanakkale’de Kaz Dağları Kirazlı Köyü mevkiinde, siyanürlü altın arama faaliyetlerine devam eden Kanadalı Alamos Gold ve Türkiye’deki ortağı Doğu Biga Madenciliğin, 13 Ekim’de dolacak olan ruhsatının iptal edilmesi için Kaz Dağları İstanbul Dayanışması tarafından dün Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Maden Ruhsatının Yenilenmesine Hayır” başlığı ile yapılan çağrıya yüzlerce kişi katıldı.

Etkinlikte, Erkut Küçükşahin, Kardeş Türküler, Ne Münasebet, No land, Salih Yılmaz, Yeni Türkü sahne aldı. Etkinlik sonrası Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri 26 Ekim tarihinde Ankara’da yapılacak Büyük Ekoloji Mitingine katılmak üzere “Geleceğimiz ve Kaz Dağları için Ankara’ya yürüyoruz” pankartını açarak yürüyüşe başladı.

Maltepe ilçesine bağlı İdealtepe Sahili’nde gece saatlerinde Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri’nden 8 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Demokrasi Meclisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Kazdağları için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşe çıkan Koray Türkay, Kerem Gürsu, Eymen Demircan, Kaan Meriç, Canan Hakko, Murat Akbaş, Onur Akceylan ve Cenk Usta olmak üzere 8 arkadaşımız gözaltına alındı.

Yürüyüş Maltepe sahile ulaştığında terörle mücadele polisleri dağılmalarını istemiş bunun üzerine gözaltı işlemi yapılmıştır. 8 arkadaşımız Küçükyalı Polis Merkezine getirildi. Buradan Vatan Emniyet’e götürülecekleri ve savcılığa götürülecekleri bilgisi avukatımız aracılığıyla iletildi. Arkadaşlarımızın herhangi bir sorunu şuan bulunmamakta. Her Yer Kazdağları, Her Yer Direniş!”