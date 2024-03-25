  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP lideri Özel'den açıklama: Kilis'te kafa kafayız

CHP lideri Özel'den açıklama: Kilis'te kafa kafayız

CHP lideri Özel'den açıklama: Kilis'te kafa kafayız
Güncelleme:

CHP lideri Özel, Kilis ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, anket sonuçlarına göre AK Parti ile aralarında başa baş bir yarış olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis’te partisinin mitinginde konuştu. Özel, Kilis’te oy farkı olmadığını ve AK Parti ile kafa kafaya bir yarış olduğunu söyledi.

Özel, açıklamasında "Kilis 3-4 tane AK Partili siyasetçinin kendi içinde makamları döndürdüğü, 2'si milletvekili, 1'i belediye başkanı, Kilis'te sanki 5 kişi varmış da, her işi onlar biliyormuş gibi sürekli aynı isimler arasında siyaset dönüyor. Peki ne oluyor? Meclis'te muhalefet konuşmasa Kilis'in adı anılıyor mu? Kilis'te siyaset AK Partililer, MHP'liler tarafından, o partilerin ağaları tarafından koltuklar paylaşılmış. Dön dolaş kendileri için çalışıyorlar" diye konuştu.

Kentte yapılan anketlere ilişkin de konuşan Özel, "MHP'li arkadaşlar önemli bir kısmı kardeşime oy veriyor. Biliyor ki adayı zaten ithal, öbürü desen denenmiş, milletvekilliği yapmışlar, belediye başkanlığı yapmışlar. Haydi diyor ‘o zaman Hakan'a verelim oyu’" dedi.

KAFA KAFAYA YARIŞ

"Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz" ifadelerini kullanan Özel, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, Kayseri'den Kilis'e geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu" ifadelerini kaydetti.

CHP seçmenine de çağrıda bulunan Özel, "Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın AK Parti gelmesin, zaten CHP gelmez, MHP'ye mi versem? Aman ha... O günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin, AK Parti'ye vereyim. Sakın ha... O günler geride kaldı" diye konuştu.

Özel, açıklamasında şunları söyledi: "Ankette kafa kafayayız. 1 puan değil, yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterip partilerinden adaylara göre Kilis'i çok daha iyi temsil edecek Hakan'a oy verirlerse bu seçim kazanılacak."

Etiketler kilis özgür özel ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı