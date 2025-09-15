CHP lideri Özel'den kurultay davası sonrası dikkat çeken paylaşım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasının ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi ve tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ertelenen kurultay davası sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, CHP’nin dünkü Tandoğan mitinginden kesitler paylaşarak Adnan Yücel’in şiirine yer verdi.
Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Bir inancın yüceliğinde buldum seni
Bir kavganın güzelliğinde sevdim
Bin kez budadılar körpe dallarımızı
Bin kez kırdılar.
Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.
Bin kez korkuya boğdular zamanı
Bin kez ölümlediler
Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.”
