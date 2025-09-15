Hikmet Çetin'den CHP'yi sarsacak ''Kılıçdaroğlu'' iddiası

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay davasında ''mutlak butlan'' kararı çıkması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresiyle temasta olduğunu öne sürdü.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, partisinin kurultayına ilişkin bugün görülecek olan iptal davasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, Kılıçdaroğlu'nun davada 'mutlak butlan' kararı çıkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresiyle temasta olduğunu belirterek, "Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor" dedi.

Çetin ile yapılan söyleşi şu şekilde:

-Siz şunu iddia ediyorsunuz; Kemal Kılıçdaroğlu sessiz biçimde kurultay davasını beklemiyor, bizzat kendisi kurultayın iptali için aktif biçimde çalışıyor. Bu iddiayı destekleyecek bilgi var mı elinizde?

Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğumu sanıyorum.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?

Evet. Dikkat ederseniz “Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır” gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor.

-Peki diyelim ki sizin tahmin ettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğine geri dönüş senaryosu sahneye konuldu. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için oy veren 900 delegeye ve tabanın öfkesine rağmen rahat rahat kafasına göre yönetebilir mi partiyi?

Yönetemez. Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Özgür Özel bu direnişten de Türkiye’nin her yanını gezerek yapılanları halka anlatmaktan da vazgeçmeyecek. Her Çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde olmaya devam edecek.

-Ama bir yandan da tam Erdoğan ve Bahçeli’nin istediği gibi Ankara merkezli siyaset yapması muhtemel bir Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak bir yanda. Bu dağınıklık görüntüsü CHP’ye oy kaybettirmez mi?

Özgür Bey’in cesaretinin ve çabasının halk nezdinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani onun izleyeceği yol fiili durumun üzerini örter ve hakiki bir bölünmenin önüne geçer.

