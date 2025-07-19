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CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli ile ilgili dikkat çeken tahmin: ''Mutlu olduğunu sanmıyorum''

CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli ile ilgili dikkat çeken tahmin: ''Mutlu olduğunu sanmıyorum''
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CHP lideri Özgür Özel, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 30 kişilik terörist grubunun temsili olarak silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın söylediği "üçlü ittifak" açıklamasına ilişkin olarak "Sayın Bahçeli'nin bu projeden memnun olduğunu sanmıyorum" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitin için bulunduğu Trabzon'da, CHP'Nin eski genel başkanı Altay Öymen'in hayatını kaybetmesinin ardından burada açıklamalarda bulundu.

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan, ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında konuştu. Özel ÇAlık'ın sağlık durumunun git gide ciddileştiğine dikkat çekti. CHP lideri diğer yandan ise, PKK'li 30 kişilik bir grubun silahları bırakmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın"üçlü ittifak" açıklamalarını da değerlendirdi.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Özel, Çalık'ın cezaevinin değiştirilmesi, ameliyat olması ve yetkili kurumlar tarafından verilen raporlara rağmen tahliye edilmemesine tepki göstererek "Bu ülkenin son Cumhurbaşkanına şunu taviye edeceğim: Sizin bu memlekete yaptığınız nedir? Kanser geçirmiş. Tekrar etse Murat Çalık ölse ya da anacığı orada kalpten ölse sen mi kazanmış oluyorsun? 12 yaşındaki çocuğu ağlatınca sen mi kazanmış oluyorsun? Sizin muhatabınız bizia. Ne istiyorsanız gelin bizden alın ama 12 yaşındaki çocuğun 84 yaşındaki çocuğun yakasından düşün artık" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "üçlü ittifak" ile ilgili sözlerinin sorulduğu Özel, "Herkesin seçmeni var. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Bu mesele öyle 3 partinin ittifakıyla olmaz. Bu meselenin Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Şehit ailelerinin hassasiyetlerine dikkat edilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu gözeterek çözmek lazım, ama bu işe taraf olan kimsenin de onurunu kırmamak lazım Bu mesele siyasi partiler üstünde Meclis'te çözülmeli. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Kayyum meselesini çözeceğiz. Ama Sayın Erdoğan'ın bir ittifak amacında olduğu görülüyor. Sayın Bahçeli'nin üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum. AK Parti'nin artık siyaset sahnesinde milletin çektiği yere geçmesi lazım. Sayın Bahçeli bu bir devlet projesidir diyor ancak devlet projesi ise bu o zaman halkın çıakrlarının gözetilmesi gerekir AK Parti'nin değil" dedi.

Anayasa değişimiyle ilgili devam eden tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Anayasa'yı dikkate almayanlarla Anayasa yapılmaz" diye konuştu.

 

 

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Etiketler CHP MHP özgür özel Devlet Bahçeli üçlü ittifak dem parti ak parti cumhur ittifakı
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