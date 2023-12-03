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CHP ve İYİ Parti anlaştı iddiasına jet yanıt

CHP ve İYİ Parti anlaştı iddiasına jet yanıt
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Gazeteci Enver Aysever'in "CHP ve İYİ Parti anlaştı" iddiasına İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Peki bundan Buğra Kavuncu'nun haberi var mı?" diyerek yanıt verdi.

Siyaset arenasında yerel seçim hazırlıkları sürerken İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu. CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'işbirliği' görüşmesinin yarın İYİ Parti GİK'te gündeme gelmesi beklenirken çıkacak kararla ilgili iddialar da ortaya atıldı.

Gazeteci Enver Aysever, CHP ile İYİ Parti'nin anlaştığını iddia etti. Aysever, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul vekili Buğra Kavuncu'nun görüşmeleri sürdürdüğünü ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile anlaşılarak ittifak kurulduğunu ileri sürdü.

 Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aysever'e yanıt verdi. Aysever'in ilgili iddiasını alıntılayan Kavuncu, "Peki bundan Buğra Kavuncu'nun haberi var mı?" diye sordu.

Etiketler buğra kavuncu twitter enver aysefer meral akşener özgür özel chp iyi parti
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