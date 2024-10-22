CHP ve İYİ Parti'den Bahçeli'ye çok sert Öcalan tepkisi

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için TBMM kürsüsünden yaptığı "TBMM'ye gelsin DEM Parti'nin toplantısında konuşsun" çağrısına CHP ve İYİ Parti'den tepki yağdı.

Bugün Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halen İmralı adasında tutuklu bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" demişti.

Bahçeli'nin bebek katili için yaptığı bu çağrı sonrasında siyaset kulisleri bir anda karıştı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki göstererek, "Kulaklarıma inanamadım. Bebek katili, terörist başını Meclis'e davet edip konuşma yapmasını isteyen ve umut hakkından yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.