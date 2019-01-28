CHP'de 145 belediye başkan adayı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.



CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 18 saat sürdü.

145 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA BELİRLENDİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER



CHP’li Torun, “Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal” dedi.

Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İstanbul’da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk.



Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler.”



Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, “Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulacağını biliyor” diyen Torun, “İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak” dedi.



Torun, “Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Torun “adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok”

Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise “Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul’a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız”

Açıklanan aday isimler ise şöyle:

Afyonkarahisar Şuhut Ekrem Özsoy

Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Osman Kavas

Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Uğur Koç

Afyonkarahisar İhsaniye Tunay Türkmen

Ağrı Doğubeyazıt Fesih Maral

Ağrı Patnos Lokman Çetin

Antalya Kumluca Mustafa Köleoğlu

Balıkesir Ayvalık Rahmi Gençer Mevcut Başkan

Balıkesir Bandırma Tolga Tosun Chp Belediyesi

Balıkesir Erdek Hüseyin Sarı Mevcut Başkan

Balıkesir Altıeylül Esin Balıbek

Bartın Ulus Kumluca Gülizar Saygın

Bartın Ulus Abdipaşa Yaşar Alkız

Batman Sason Cuma Uçar Çekilen Aday Yerine

Bitlis Mutki Tahir Bakır

Bitlis Adilcevaz Mehmet Reşit Önal

Burdur Gölhisar Yusufça Mustafa İnce

Bursa Osmangazi Erkan Aydın Milletvekili

Diyarbakır Eğil Ahmet Aktay

Diyarbakır Sur Ramazan Eker

Edirne Keşan Şenol Yalı CHP Belediyesi

Elazığ Alacakaya Nazmi Gürbüz

Elazığ Arıcak Mustafa Coşkun

Erzincan Merkez Mercan Fulya Ateşlenmek

Erzurum Karayazı Mahmut Han Koçak

Erzurum İspir Nafiz Aydın

Erzurum Tekman Sebahattin Uludağ

Erzurum Aziziye Aydın Söylemez

Erzurum Karaçoban Bekir Yılan

Erzurum Aşkale Cemal Karausta

Eskişehir Beylikova Tolga Savaş

Eskişehir Mihalgazi Bülent Durna

Giresun Güce Mehmet Salih Bahadır

Giresun Keşap Murat Bıçakçı

Hakkari Yüksekova Esendere Mithat Baran

Hakkari Şemdinli Derecik Suat Yüksel

Hakkari Yüksekova Peruz Çamlı

Hakkari Merkez Metin Koparan

Iğdır Merkez Hoşhaber Osman Toka

İstanbul Adalar Erdem Gül CHP Belediyesi

İstanbul Ataşehir Battal İlgezdi Mevcut Başkan

İstanbul Avcılar Turan Hançerli CHP Belediyesi

İstanbul Bahçelievler Mehmet Ali Özkan

İstanbul Bakırköy Bülent Kerimoğlu Mevcut Başkan

İstanbul Başakşehir Abdulhadi Akmugan

İstanbul Bayrampaşa Remzi Albayrak

İstanbul Beşiktaş Rıza Akpolat CHP Belediyesi

İstanbul Beykoz Coşkun Tosun

İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün Mevcut Başkan

İstanbul Çatalca Cem Kara Mevcut Başkan

İstanbul Çekmeköy Seyfettin Yıldırım

İstanbul Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt

İstanbul Fatih Soner Özimer

İstanbul Gaziosmanpaşa Erkan Kaya

İstanbul Güngören İsmet Yaşar

İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı CHP Belediyesi

İstanbul Kartal Gökhan Yüksel CHP Belediyesi

İstanbul Pendik Mehmet Salih Usta

İstanbul Sancaktepe Özgen Nama

İstanbul Sultanbeyli Ayhan Koç

İstanbul Sultangazi Haluk Bozkurt

İstanbul Şile Ali Secaattin Güney

İstanbul Tuzla Salim Gürsoy

İstanbul Ümraniye Cafer Aktürk

İstanbul Üsküdar Ahmet Kılıç

İstanbul Zeytinburnu Adil Emecan

İstanbul Eyüpsultan Emel Bilenoğlu

İstanbul Sarıyer Şükrü Genç Mevcut Başkan

İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan

İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan

İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi

İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi

İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi

İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi

İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi

İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi

İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi

İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi

İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi

İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan

İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan

İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan Chp Belediyesi

İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi

İzmir Menderes Mustafa Kayalar

İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi

İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi

İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine

İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi

İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel

İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur

İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi

İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi

Karaman Sarıveliler Muhitdin Türkan

Karaman Merkez Sudurağı Gürsel Aksoy

Kars Digor Dağpınar Nurettin Artuğ

Kastamonu Seydiler Halit Cesur

Kayseri Hacılar Gülay Talaslı Çekilen Aday Yerine

Kayseri Tomarza Osman Koç

Kırıkkale Karakeçili Salih Büyükkaya

Kırklareli Merkez Mehmet Tuna Soykan CHP Belediyesi

Kırklareli Pehlivanköy Abdurrahman Öntürk

Konya Çumra Veli Harman

Konya Derbent İsmail Fidan

Konya Emirgazi Dursun Döleker

Konya Karapınar Kamil Bülbül Okuyucu

Konya Karatay Mehmet Şeflek

Konya Meram Mehmet Gayretli

Konya Selçuklu Ahmet Adil Tırpan

Kütahya Çavdarhisar Ali Okur

Kütahya Gediz Eskigediz Ekrem Taşkesdik

Manisa Soma Abdullah Saka

Mersin Tarsus Haluk Bozdoğan

Mersin Silifke Mustafa Turgut Mevcut Başkan

Mersin Mezitli Neşet Tarhan Mevcut Başkan

Mersin Yenişehir Abdullah Özyiğit CHP Belediyesi

Mersin Mut Mehmet Saydam

Mersin Anamur Durmuş Deniz

Mersin Bozyazı Yüksel Kır

Muğla Fethiye Alim Karaca

Muğla Marmaris Mehmet Oktay

Muğla Seydikemer İbrahim Ertürk

Muş Bulanık Sarıpınar Alaattin Çevik CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine

Muş Malazgirt Ahmet Kenan Türker

Muş Malazgirt Konakkuran Tevfik Bülbül

Muş Hasköy Nedret Paçal

Nevşehir Ürgüp Ortahisar Hatice Yavuz

Ordu Gürgentepe İsa Yazıcı

Ordu Ulubey Kani Ergün

Osmaniye Düziçi Böcekli Doğan Öztürk

Osmaniye Düziçi Ellek Nurettin Mart

Rize Merkez Ayhan Akyüz

Sakarya Adapazarı İsmail Kılıç

Sakarya Pamukova Hüseyin Eryiğit

Samsun Atakum Cemil Deveci

Şanlıurfa Birecik Hüseyin Kıran

Şırnak Uludere Şenoba Sabri Babat

Trabzon Sürmene Kemal Küçükali Çekilen Aday Yerine

Van İpekyolu Sinan Solmaz

Yozgat Sorgun Çiğdemli Hasan Ersoy

Yozgat Sorgun Doğankent Ali Erciyas

Yozgat Sorgun Gülşehri Nihat Karaman

Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Duran Baran

Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Tekin Becerik

Zonguldak Ereğli Halil Posbıyık

Zonguldak Merkez Şenol Şanal CHP Belediyesi