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  4. CHP'den 2 milyon dolarlık iddia: ''Paralar da, altınlar da kayıp!''

CHP'den 2 milyon dolarlık iddia: ''Paralar da, altınlar da kayıp!''

CHP'den 2 milyon dolarlık iddia: ''Paralar da, altınlar da kayıp!''

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT A.Ş'nin 'altın' alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 doların buharlaştığığını iddia etti.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PTT A.Ş. ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AKP’nin kayıp altın dosyası" diyerek açıklamasına başlayan Yavuzyılmaz, PTT A.Ş'nin 'altın' alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 doların buharlaştığını söyledi.

"Paralar ve altınlar kayıp!" diyen Yılmaz, iddiasına kaynak olarak PTT Teftiş Kurulu Raporu'nu gösterdi.

 Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: 

PTT A.Ş.’nin ‘altın’ alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 Dolar’ın buharlaştırıldığını tespit ettik. Paralar ve altınlar kayıp! Kaynak: PTT Teftiş Kurulu Raporu- 01.10.2021

Etiketler ptt deniz yavuzyılmaz 2 milyon dolar altınlar buhar paralar
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