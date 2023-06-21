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CHP'den 24 il başkanı istifa iddiasıyla ilgili açıklama

CHP'den 24 il başkanı istifa iddiasıyla ilgili açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de 81 il başkanıyla bir araya gelirken 24 il başkanının istifa ettiği ileri sürülmüştü. CHP'den bu iddialarla ilgili açıklama geldi.

'Değişim' söylentileri süren CHP'de 81 il başkanı Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sürerken, 24 il başkanının görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

T24'ün ulaştığı bazı CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. 

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor. 

CHP: İstifa yok imza krizi yaşandı
CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. 

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor. 

Etiketler istifa chp il başkanı
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