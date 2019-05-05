CHP'den AK Parti'ye jet yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte Öztrak'ın o mesajları:

72 yıl sonra tarafsız Cumhurbaşkanlığı makamına partilerinin genel başkanını oturtarak, ülkeyi cuntaların bile cüret edemediği bir tek adam parti devleti rejimi vesayeti altına sokanların, ülkeye demokrasiyi getiren CHP’yi vesayetçilikle suçlaması milletin aklıyla alay etmektir.

İstanbul sandıkta İmamoğlu deyince, devlet memurlarına temelden yoksun kumpas dosyaları hazırlatacaksın, YSK’ya “seçimi tekrarlatmazsan aklanamazsın” deyip zan altında bırakacaksın, sonra da bu siyasi mızıkçılığı vesayet çığırtkanlığıyla örteceksin… Milletle alay etmeyin.

Söylediğimiz açıktır. Milletin divanı sandıktır. Sandıktan çıkan iradeyi masa başında çalmak için kumpas kuranların, hukuk cinayeti işleyenlerin, demokratik nizam içinde hesap verme sürecinin ulaşabileceği hukuki bir adresi belirttik.

Siyasetçiler hukuk dışına çıktığında hesap vereceği Anayasal kurum olan Yüce Divan’ın adı geçtiğinde, AK Parti Sözcüsünün aklına, darbe mahkemelerinin zulmünün gelmesi, basit bir siyasi manipülasyon değil, partisinin hesap vermeden ülkeyi yönetme anlayışının açık bir tezahürüdür.

Ne olmuştu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki... Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.





