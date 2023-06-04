CHP'den AK Parti'ye sürpriz yanıt: ''İşbirliğine hazırız!''

Kabinenin belli olmasının ardından yeni anayasa tartışmaları da yeniden gündeme gelirken, CHP'den "İktidar samimiyse işbirliğine hazırız" açıklaması geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayımladı.

Toprak, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak iktidar yöneticileri tarafından dile getirilen yeni anayasa açıklamalarına yanıt verdi.

Toprak da "Türkiye'nin demokratik, insan haklarına ve hukuka saygılı, yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini, kadınların eşitlik ve yaşam güvencesini, siyasi ve ekonomik demokrasiyi güvence altına alan bir anayasaya sahip olması konusunda samimiyse işbirliğine hazırız" dedi.