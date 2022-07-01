CHP'den asgari ücret zammına ilk tepki: 6 bin 775 lira yapın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammına tepki geldi.

Asgari ücret ve gündemle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomi yönetimini eleştirdi.

"Millet, sandıkta bunun hesabını soracak"

Öztrak, “Kendilerine ‘ekonomistim’ diyenler, daha dört işlem yapıp asgari ücrete yapılan zammı hesaplayamıyor. Ama çakma ekonomist, o kadar çaresiz ki asgari ücretliyi enflasyona ezdiren bir zam oranını bile kendisi açıklıyor. Millet, sandıkta bunun hesabını soracak." dedi.

"Son 24 yılın enflasyon rekoru kırıldı"

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

"Paramızı pul edenlere göre, güya faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, TL güçlenecek, enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecekti. Saraydaki hesap, çarşıya, pazara uymadı. Paramızı pul ettiler. Ama bu yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı, yüzde 136 artarak 43,2 milyar dolara sıçradı. 2022 için belirlenen dış ticaret açığı hedefinin, yüzde 83'ü daha yılın ilk beş ayında gerçekleşti. Cari açık hedefi ise daha yılın ilk dört ayında yakalandı. Enflasyon üç haneye dayandı. İşte bugün İstanbul enflasyonu açıklandı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 94 oldu. Son 24 yılın enflasyon rekoru kırıldı.

"Asgari ücreti 6 bin 775 lira yapın"

Bu yanlış hesap kitabı yapan saray artık şapkasını önüne koyup, mutlaka düşünmek zorundadır. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam, daha şubat ayında, açlık sınırının altına düştü. Buradan sesleniyoruz, milyonlarca emekçinin enflasyonla gasbettiğiniz haklarını mutlaka telafi edin. Bugünkü açlık sınırı seviyesinin üzerine, sene başında vermeyi vadettiğiniz ama saray mamulü enflasyona kaptırdığınız ek yüzde 6 zammı da verin. Asgari ücreti 6 bin 775 lira yapın." ifadelerini kullandı.