CHP'den asgari ücretlileri ilgilendiren çağrı !

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık başkanlığındaki, CHP Ekonomi Masası heyeti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nı ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Türkiye OECD ülkeleri arasında asgari ücrete göre Cumhurbaşkanı maaşının en yüksek olduğu 4. Ülke. Aynı zamanda, ne tesadüf ki, Türkiye AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu 4.ülke. Tezatlık gözler önünde. Türkiye’nin özeti budur.”

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyeleri Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında DİSK Genel İş Sendikası’nı ziyaret ederek DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte asgari ücret ve çalışma yaşamının sorunlarını değerlendirdiler.

Basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye’de 7 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunduğunu, çalışanların aileleri de hesaba katıldığında asgari ücretin milyonların meselesi haline geldiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETLİLER HER AY 700 LİRA VERGİ VERİYOR.VERGİ KESİNTİSİNE SON VERİLSİN

Ağbaba, “Asgari Ücretliler TÜSİAD bugün ki açıklamasında da belirtildiği gibi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Asgari ücretli çalışanlar ülkemizin en yoksul kesimini temsil etmesine rağmen maruz kaldıkları ağır vergi yükü de bu yoksulluğun ve sefaletin artmasına neden olmaktadır. Asgari ücretliler aldıkları ücretin 700 TL’sini her ay vergi ve diğer ödemelere ayırmak zorunda kalıyor. Açlık ve sefaletle boğuşan milyonlarca asgari ücretli tek başına ülke genelinde gelir vergisi hasılatının yüzde 8’ini sırtlanmaktadır. Bunca açlığı, yoksulluğun ve çaresizliğin içinde yaşam savaşı veren asgari ücretlilerden vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir. İktidar eğer adil bir vergi düzeni kurmak istiyorsa gözünü asgari ücretlinin cebindeki 3 kuruşuna dikmekten vazgeçmesi gerekmektedir.” Dedi.

BAKANIN AÇIKLAMALARI TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ ANLAYIŞIN ÖZETİDİR

Çalışma Bakanının asgari ücret tesbit komisyonunun ilk toplantısında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısının ardından Sayın yaptığı açıklamada ücret artışı kadar, işin kendisinin yani istihdamın korunmasının da mühim olduğunu belirtti. Evet, bu ülkede yaşanan en ciddi iki problem işsizlik ve açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca asgari ücretlinin varlığıdır. Sayın bakan 'deyim yerindeyse' aba altından sopa göstermektedir. Aslında ,"asgari ücrete yüksek artış istemeyin, işveren asgari ücret yüksek çıkarsa işçileri işten çıkarır" demek istiyor. Bunun adı apaçık emekçiyi ve temsilcilerini tehdit etmektir. Asgari ücretin belirlenmesi Sayın Bakanın bahsettiği gibi istihdamı öteleyen bir konu değildir. İşverenin işçi çıkarabilme ihtimalini ortaya koyup masaya oturmak kabul edilemez. Milyonlarca emekçinin açlık sınırının bile altındaki asgari ücretine göz dikmek,işveren üzerinden onlara gözdağı vermek Türkiye’de siyasi anlayışın özetidir.”ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM, İŞÇİYİ TEHTİD ETMEK DEĞİL LÜKS VE ŞATAVATTAN VAZGEÇMEKTİR

“Eğer istihdamla ilgili bir çözüm bulacaksanız, çözüm asgari ücretliyi işiyle tehdit etmek değil, çözüm şatafattan ve lüksten vazgeçmektir” diyen Ağbaba, “Avrupa, İskandinav ülkelerini görüyoruz. Türkiye’deki lükse yaklaşamamaktadır. Dünyanın otomobil üreticisi Almanya’da makam otomobili sayısı Türkiye’nin dörtte biri, Japonya’daki makam araç sayısı Türkiye’nin 3 te biri. Sadece Saray’a alınan otomobillerin toplam tutarı 21 milyon TL’yi bulmaktadır. Yani Saraya alınan otomobillerin yerine mevcut asgari ücret ile en az 10 bin işsize istihdam sağlanabilir. Cumhurbaşkanı 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL’ye çıkardı. Böylece, 2019 yılında asgari ücrete 161 TL zam yapan, memura yüzde 4’lük zammı reva gören Cumhurbaşkanı, kendi maaşına 7 bin TL zam yapmıştır. Türkiye OECD ülkeleri arasında asgari ücrete göre cumhurbaşkanı maaşının en yüksek olduğu 4. Ülkedir. Aynı zamanda, ne tesadüf ki, Türkiye AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu 4.ülkedir.Tezatlık gözler önünde. Türkiye’nin özeti budur. TÜSİAD Başkanının gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsettiği işte budur.TÜSİAD bile artık uyarıya geçmiş durumdadır. Düşünün ki Saray’ın mutfak giderleri arasında yer alan baharat harcaması 118 bin TL’dir. Saray’a harcanan baharat tutarı şu haliyle 54 adet asgari ücrete denk gelmektedir.Kısacası ülkede şatafat ve lüks düşkünlerinin yarattığı israf düzenine son verilirse, ülkemizde hem istihdam artar hem de asgari ücret insan onuruna yaraşır adil bir düzeye yükselebilir.” Şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZ SAYISI 95 ÜLKE NÜFUSUNDAN FAZLA

Türkiye’de işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine yükseldiğini kaydeden Ağbaba, “Türkiye de geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona dayanmıştır. Ülkemizde ki geniş tanımlı işsiz sayısı dünyada 95 ülkenin nüfusundan daha büyüktür. İşsizlik rakamları arasında en vahim olanı ise hepimizin bildiği gibi genç işsizliktir. Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı bir değerlendirmede ‘’ “AB’de 2007-2018 yılları arasında genç istihdamını en fazla artıran ülke olduk’’ demişti. Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı da benzer açıklamalar yapmıştı. Bir söylenene bakıyorsunuz, bir de gerçeğe , siyahla beyaz kadar tezat var. Bir taraftan intihar eden insanlar iş bulma umudu kalmayan insanlar, tarihimizin en yüksek işsizliğinin olduğu dönemde hem bakanın hem de cumhurbaşkanının açıklamaları halkla dalga geçmektir.”şeklinde konuştu.

Ülkemizde genç işsizlik yüzde 27, 4 ‘e yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Daha kolay anlaşılması için söylersek ülkemizde her 3 gençten biri işsizdir. 3 milyon 516 bin gencimiz ne istihdamdan ne de eğitimden yararlanmaktadır. AB genelinde genç işsizlik ortalama olarak yüzde 14 civarındadır. Türkiye’de AB genelinde genç işsizliğin sürekli olarak arttığı ikinci ülkedir.

Bir diğer konuda Türkiye’de işsizlik sigorta fonundan işsizlerin dışında hemen herkesin yararlanıyor olduğu gerçeğidir.

İŞSİZ KALAN 10 KİŞİDEN 8’İ İŞSİZLİK SİGORTASINDAN FAYDALANAMIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmasında İşsizlik Sigortası ile ilgili de çarpıcı rakamlara yer vererek, “Ekim ayı itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bin kişidir. Ekim ayı itibariyle işsizlik sigorta fonundan yararlanan kişi sayısı 599 bin kişidir. Yani Ekim ayı verilerine göre işsizlik sigorta fonundan yararlanamayanların sayısı 3 milyon 400 bin kişi civarındadır. Buda demek oluyor ki ülkemizde işsiz kalan her 10 vatandaşımızdan 8’i işsizlik sigorta fonundan yararlanamamaktadır.2020 yılı hükümet programında işsizlik sigorta fonunda birikecek olan tutar 138 milyar olarak ön görülürken, İşçilere ödenecek olan tutarın 8 milyar TL olması ön görülmektedir. Merak ediyoruz aradaki 130 milyarlık farkı geçmişte olduğu gibi kamu bankalarına mı aktaracaksınız yoksa yandaş şirketleri kurtarmak için kaynak mı sağlayacaksınız? 5 li çeteye mi vereceksiniz? İşsizlik sigorta fonundan yararlanabilmek için öyle koşullar oluşturulmuş ki, işsizlik maaşından işsiz kalan dışında neredeyse herkes yararlanabilir durumda. Öyle ki Türkiye OECD ülkeleri arasında işsizlik maaşının bağlanabildiği en zor 3 ülkeden biri olmuş durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışanlarımız adına insan onuruna yaraşır adil bir ücret hakkı için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” Dedi.

ÇERKEZOĞLU; “ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı konuşmada; “Dünyanın pek çok ülkesinde asgari ücret sembolik ücret, çok az sayıda işçi asgari ücretle çalışıyor. Ama Türkiye’de asgari ücret ve asgari ücrete yakın ücret alanların sayısı 10 milyonu buluyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret çok önemli.” Dedi.

ASGARİ ÜCRET 3 BİN 200 LİRA OLMALI

Çerkezoğlu; “Asgari ücret sadece çalışanlar için değil, işsizlerden emeklilere, kamu çalışanlarına kadar emeğiyle geçinen tüm kesimleri ilgilendiren temel parametre. O nedenle asgari ücretin belirlenme sürecini devletin toplumla yaptığı en önemli süreç olarak görüyoruz. DİSK olarak hazırladığımız raporları kamuoyuna açıklıyoruz.2020 yılı asgari ücretinin insan onuruna yakışır bir ücret olması için mücadele sürdürüyoruz. Asgari ücret belirleme süreci anti demokratik bir şekilde yapılıyor. 15 kişinin bir masanın etrafında toplanıp milyonların hayatı, geleceği hakkında karar verdiği bir süreç kabul edilemez. Asgari ücret gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir.Asgari ücret,TÜİK’ in bile belirlediği açlık sınırının altında belirleniyor. 2010 yılı için asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini belirtiyoruz.”ifadelerini kullandı.