CHP'den MHP'lileri kızdıracak İmralı açıklaması

CHP’li Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. AKP ile MHP arasındaki ittifaka değinen Tezcan, “Sayın Semih Yalçın ‘Lozan hezimettir… Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık… Ben BOP eş başkanıyım’ diyen Erdoğan'ın Sarayına kapıkulu olma siyasetini mazur gösterecek bir sebep bulamamış olacak ki, söz değil sözü söyleyen üzerinden bir çıkış aramış. Cevap neden partinin resmi sözcüsünden değil de ‘mazul’ (azledilmiş/görevden alınmış) Bülent Tezcan'dan geldi diye soruyor. Bir kere, partinin resmi sözcüleri Semih Yalçın'ı cevaba değer bulsalardı tabii ki o düzeyde cevabını verirlerdi. Bize gelince, hiçbir ‘mazuliyetimiz’ yok ama, madem ki bu sıfatı layık buldunuz, bilesiniz ki ‘saray kapısında rezil olmaktan, CHP çınarında mazul kalmak yeğdir” ifadelerini kullandı.