CHP'den MHP'ye: Bu sözler hakkında ne yorum yapacaklar ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'de basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında iktidarın kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştığına dikkat çeken Öztrak, gazetecileri fişleyen SETA raporuna değindi. SETA raporunun bir utanç belgesi olduğunu savunan Öztrak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir radyo programına katıldığını belirterek, "Röportajı yapan gazetecilerin radyodaki programı jet hızıyla yayından kaldırıldı. Gazeteciler işinden oldu. Çalıştığı radyoyu eleştiren bir başka gazeteci de radyo ile yollarını ayırdı. Saray, eski Başbakan'ın eleştirilerine daha tahammülü yok. RS FM Rusya'nın Sesi Radyosu'nda yaşananlar, Türk ve Rus sarayları arasındaki şahsi dostlukların ulaştığı seviyenin ve basın özgürlüğü konusundaki ortak anlayışlarının en büyük örneklerinden birisi oldu. İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor. Korku arttıkça da kendisine muhalefet edenler üzerindeki baskısını artırıyor" dedi.

"İKTİDARIN KÜÇÜK ORTAĞI BU SÖZLER HAKKINDA NE YORUM YAPACAK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı ‘'Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” ifadelere tepki gösteren Öztrak, "Bu zat Uğur Mumcu'ya, Nazım Hikmet'e, Türkan Saylan'a, Bahriye Üçok'a hakaret eden bir kendini bilmezdir. Yetmiyor Ormancılık Günü ile 30 Ağustos'u aynı kefeye koymaya çalışıyor. Ruh hallerini ve zihniyetlerini her geçen gün ortaya koyuyorlar. 30 Ağustos Ulusumuzun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırdığı bir tarihtir. 30 Ağustos dünyanın tüm mazlum uluslarına yön gösteren Kurtuluş Savaşı büyük zaferimizin yıl dönümüdür. İktidar partisi ne yapacak takip edeceğiz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz." diye konuştu.



