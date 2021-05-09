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  4. CHP'den Soylu'ya Sedat Peker tepkisi: Beni kandırdılar mı diyeceksiniz?

CHP'den Soylu'ya Sedat Peker tepkisi: Beni kandırdılar mı diyeceksiniz?

CHP'li Fikri Sağlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik verdiği Sedat Peker yanıtını eleştirerek Soylu'yu istifaya davet etti.

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik verdiği Sedat Peker yanıtına tepki göstererek Soylu'ya istifa çağrısında bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in AK Parti için oy istediği mitingleri hatırlatan CHP'li Fikri Sağlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sedat Peker'in ağır suçlamalarında adı geçenler hakkında hiçbir inceleme başlatamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir de çıkmış CHP'ye laf yetiştirmekle uğraşıyor. O koltukta artık bir dakika dahi oturma. Derhal istifa et, derhal! Devleti, mafyanın oyuncağına çevirdiniz!..

Sedat Peker "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" diyerek tehdit ederken, Meydan meydan miting yapıp AK Parti'ye oy isterken organize suç örgütü lideri değil miydi?

O zaman ne yaptınız Sn. Soylu? Yoksa şimdi "Beni kandırdılar" mı diyeceksiniz ???"

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