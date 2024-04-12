CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkarak Akşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Nuri Köksal'ın ilk işi makam aracını değiştirmek oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde CHP'den aday olan ve yüzde 42,63 oran ile başkan seçilen Ahmet Nuri Köksal ilk iş olarak makam aracını TOFAŞ yaptı.

Başkan Köksal sosyal medyadan paylaştığı makam arabası ise büyük ilgi uyandırdı. Paylaşımda otomobilin arkasındaki 'Sanki sene 1999' yazısı da dikkatlerden.