  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 30 Eylül 2020 22:24

CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya belge yanıtı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Fahrettin Koca’nın daha önce paylaştığı, “29 bin 377 vaka” iddiasına yanıt vermediğini belirterek Koca’nın “O belgede tarih yok" şeklindeki sözlerine de belgede tarih yazan yeri işaretleyerek tekrar paylaştı.

CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya belge yanıtı
A+ A-

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak paylaştığı koronavirüs tablosunun doğru olmadığını belirterek, elindeki belgeyi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP’li Emir’in paylaştığı belgenin doğru olmadığını ve iddia edilen verilerin üzerinde tarih belirtilmediğini ifade etti. Fahrettin Koca, gazetecilerin belge ile ilgili sorularına, “Belge denilen iddia edilen evrağın üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok" yanıtını verdi.

Koca’nın bu sözleri üzerine tekrar açıklama yapan Murat Emir, tarih yazan yeri işaretleyerek, belgeyi tekrar paylaştı. CHP’li Emir, "Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu” ifadelerini kullandı.
 
 

chp , belge , tarih , Murat Emir , fahrettin koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM