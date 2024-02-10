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CHP'li İl Başkanı Nazım Demir istifa etti

CHP'li İl Başkanı Nazım Demir istifa etti
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CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir yaptığı yazılı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden hiçbir milletvekili ve PM üyesinin bölgeye gelmediğini belirtti.


Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Hakkari il Başkanlığı görevini 2019 Kasım ayında devraldım. Üye sayımız 350'lerdeyken 2 bin 700'lere taşıdık. Üyesi olmayan mahalle, köy bırakmadık. Oy sayımızı da aynı şekilde bin 500'lerden 11 bine taşıdık. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 72 oy oranıyla Türkiye genelindeki oy artışında ilk 3’te yer aldık. 2023 genel seçimleri akabinde bir kurultay süreci yaşadık.

Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne Parti Meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum."

 

Etiketler chp istifa nazım demir
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