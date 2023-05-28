  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Aldığımız sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı.

Radyo Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlgezdi: “13. Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aldığımız sonuçlardan somut bir şekilde görebiliyoruz.” dedi.

Sosyal medya hesabında açıklama da yapan İlgezdi şöyle dedi:

Islak imzalı tutanakları teslim almadan sandıklarımızı teslim etmiyoruz. İrademize hep birlikte sahip çıkacağız. Ve biz kazanacağız.

 

Etiketler chp Gamze Akkuş İlgezdi cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seçimlerde 2'nci turun en ilginç anı
Ünlü isimler oylarını kullandı: Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini olay oldu
CHP'li milletvekiline sandık başında saldırı!
AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor
YSK Başkanı'ndan ikinci turun ilk açıklaması
Oy kabinine silahla girdi; Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
RTÜK Başkan Yardımcısı, Merve Dizdar'ı hedef aldı
Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik
Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı
Sandık başında ''toplu oy kullanımı'' kavgası; yaralılar var!