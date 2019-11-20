CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a yanıt: ''Tehditlerinden korkmuyoruz''

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u hedef aldı.

Erdoğan, Özkoç'a yönelik "Ahlaksız edepsiz bir şekilde davranan CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın biz bu ahlaksızlara bu edepsizliklere pirim verecek durumda değiliz. Bayan grup başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan edepsizlere parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım. Cezasa ceza vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

ENGİN ÖZKOÇ: SİZİN TEHDİTLERİNİZDEN ZERRE KADAR KORKUMUZ YOK

Özkoç, Erdoğan'ın açıklamalarına Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile cevap verdi.

Özkoç, Genel Kurul'daki tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın odasında grup başkanvekilleri olarak bir araya geldiklerini ve konuyu netleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ancak, bugün AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile yaptığı toplantıda beni kast ederek, 'Daha önce şahsıma hakaret etti, şimdi de bir kadın grup başkanvekiline hakaret etti. Bununla ilgili ceza yetmez, gereğini yapın' dedi. Ben de AK Parti Genel Başkanına buradan sesleniyorum; bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın."