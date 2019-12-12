CHP'li Özkoç'Tan iktidara ''Tank Palet Fabrikası'' çıkışı

CHP Grup Başkanı Engin Özkoç, Tank Palet Fabrikası’nın Katar Ortaklı BMC’ye ihalesiz olarak devredilmesiyle ilgili konuştu. İktidarın, Tank Palet Fabrikası’nın devrini millete anlatamadığı için fabrikayı itibarsızlaştırdığını belirten Özkoç, “Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusunu itibarsızlaştırıp Katar ordusunun nasıl dahiyane olduğunu, yapabilirse bunun ancak Katar ordusunun yapabileceğini, asıl buna hakim olanın Katar ordusu olduğunu Türk milletine anlatmaya çalışıyorsunuz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlerde hem Cumhurbaşkanı tarafından hem Milli Savunma Bakanı tarafından hem de onlarla birlikte hareket eden BMC’nin ortaklarından Ethem Sancak tarafından milli ordumuzun milli tankını üretmek için her türlü tesise ve birikime sahip olan Tank Palet Fabrikası’nı itibarsızlaştırmak için yaptıkları girişimlere şahit oluyoruz. Hepsi, el birliğiyle, savunmamızın bel kemiği olan 20 milyar dolarlık bir silah üretim tesisini itibarsız hale getiriyorlar. Çünkü savunmamızın bel kemiği fabrikamızın Katar ordusuna peşkeş çekilmesini milletimize anlatamayacakları için itibarsız hale gelmesi işlerine geliyor.

ETHEM SANCAK'A TEPKİ: 'ÖYLE PARFÜM ÜRETMEKLE OLMUYOR'

Acaba Ethem Sancak çocukken hiç tankla oynamış mıdır? Ethem Sancak hayatında hiç tank gördü mü? Öyle parfüm üretmekle olmuyor bunlar. Silah üretmek bir birikim işidir. Ethem sancak kendini şöyle anlatıyor: ‘Ben eski sosyalist, yeni Müslümanım.’ Sadece bu laf bile Ethem Sancak’ın, mesele kendi çıkarları olduğunda, nasıl seviyesiz bir duruma geldiğinin göstergesidir.

Bizim tank palet fabrikasındaki kardeşlerimiz tank üretebilirler. Motorda dışa bağımlıyız ama onu da üretebilirler. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusunu itibarsızlaştırıp Katar ordusunun nasıl dahiyane olduğunu, yapabilirse bunun ancak Katar ordusunun yapabileceğini, asıl buna hakim olanın Katar ordusu olduğunu Türk milletine anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz fabrikayı kimin aldığına değil, kime peşkeş çekildiğine bakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, bu fabrikayı iyileştirerek, daha iyi silahlar yapması için yeterli olmadığı için bu fabrikayı Katarlılara verdik’ diyor. Buradan, milletin gözünün içine baka baka Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişini, Türkiye Cumhuriyeti’nin düştüğü durumu açıkça ilan ediyor. Bu, milletimize, ordumuza büyük bir haksızlıktır. Biz buna CHP olarak evet mi diyeceğiz? Tabi ki hayır diyeceğiz.”