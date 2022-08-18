CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı''

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'na "okullar açılmadan okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni atamaları yapılmalı" diyerek çağrıda bulundu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaptığı basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak "okullar açılmadan okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni atamaları yapılmalı" dedi.

İşte Kaya'nın açıklamaları:

Değerli Basın Emekçileri

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Kararnamesi olarak 31927 sayılı Resmi Gazete’de bugün (18.08.2022) yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni atamasının yapılması gerekiyor. İvedilikle en az 20 bin okul öncesi, 20 bin de sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 40 bin öğretmenin ataması; mülakatlarda KPSS puanının aynısı verilerek hızla yapılmalıdır. Aksi halde artan öğretmen açığı, eğitim sistemini daha da diplere çekecektir.

Konuya ilişkin yaptığım yazılı basın açıklaması ve videoyu ekte bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.