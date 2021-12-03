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CHP'nin 2. mitinginin yeri belli oldu

CHP'nin 2. mitinginin yeri belli oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Haydi meydana" sözleriyle başlatacağı bölgesel mitinglerin ikincisinin Kocaeli'de yapılacağı açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleyeceği büyük miting öncesinde, Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor. Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un koordine ettiği çalışmalara milletvekilleri de katılmaya başladı.

KOZ haber sitesinden Mevlüt Can Özçelik'in aktardığına göre, CHP İzmit İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı partisinin ikinci mitinginin Kocaeli'de olacağını açıkladı.

Yıldızlı konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in 2. yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. İktidar çok yakın bize, iktidar gözüküyor. Eksiğimiz olabilir eleştiriye de açığız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hafta sonu Mersin'de mitingimiz var. Buna çevre illerden katılım olacak. 2. mitingin de Kocaeli'de olması için söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve 2. miting Kocaeli'de olacak"

Etiketler chp miting chp mitingi
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