CHP'nin adayı Ali Babacan mı ?

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan karşısında aldığı seçim yenilgilerinin arasına bir yenisini daha eklememek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ



Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, aday profilini tanımlarken ekonomiyle arası iyi olan birini aday göstereceklerini söylemişti.

ALİ BABACAN KİMDİR ?

Ali Babacan, 1967 doğumlu iş adamı ve devlet bakanı. 19 Kasım 2002 tarihli, 58'inci T.C. Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atanan Babacan, 59. T.C. Hükümeti'nde de bu görevini sürdürmüştür. Ali Babacan, 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak görevlendirilen Babacan, 60. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevini yürüttü.



Ali Babacan, 4 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da Hilmi Babacan ve Guneri Babacan çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun olan Babacan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne girdi. 1989 yılında, 1700 öğrenci içerisinden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile üniversite birincisi olarak ODTÜ'den mezun oldu.



1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Babacan, 1990-1992 yılları arasında İllinois'deki ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı.



Ali Babacan, yüksek lisans çalışmalarında Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı ve 1992-1994 yılları arasında Chicago, İllinois'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan QRM, Inc. adlı özel bir şirkette, danışman olarak çalıştı.



1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra tekstil sektöründe hizmet veren kendi aile şirketinin başına geçti. 1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e danışmanlık yapan Babacan, 2001 yılında AKP Kurucu Üyesi oldu. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile birlikte Devlet Bakanı olarak MKYK'da (Merkez Karar Yönetim Kurulu) yer aldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. , 24. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekilidir.



58. ve 59. Hükûmetlerde de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. 60. Hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev aldı ve Mayıs 2005 - Ocak 2009 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 7 Haziran seçimleri sonrasında kurulan 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.