CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vaatlerini açıkladı

Haber Global televizyonunun canlı yayında seçim kampanyasıyla ilgili soruları yanıtlayan İmamoğlu toplu taşımaya ilişkin bir dizi vaatte bulundu.

Ulaşıma para kazanmak için değil sosyal bakacaklarını ifade eden İmamoğlu “Örneğin çocuklar çok basit. 0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk var. Anne evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki o ulaşım onun için pahalı. Mesela bir soluk alacak şehrin bir parkına gidecek gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bedava olacak bu kentte” dedi.

Öğrencilerin ulaşım için kullandığı ‘İstanbulkart’ fiyatını 85 liradan 50 liraya düşüreceklerini de belirten Ekrem İmamoğlu, öğrenci olmayan ya da çalışmayan 18-25 arası gençlere de yüzde 40 indirimli ulaşım vaat etti.



