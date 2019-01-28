CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk açıklama

CHP Parti Meclisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken, bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, “Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, “Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.

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CHP'NİN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER KİMDİR ?

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.





Biri İsviçre Webster Koleji’nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.



1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.



2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.



2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Başkanı

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.



2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.



Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

CHP'NİN İZMİR ADAYLARI

CHP PM toplantısında belirlenen İzmir adayları ise şöyle:

İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan

İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan

İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi

İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi

İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi

İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi

İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi

İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi

İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi

İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi

İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi

İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan

İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan

İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan Chp Belediyesi

İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi

İzmir Menderes Mustafa Kayalar

İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi

İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi

İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine

İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi

İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel

İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur

İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi

İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi