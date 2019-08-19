CHP'nin kayyum tepkisine AK Parti'den çok sert yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınmasına tepki gösteren CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor. Günümüzdeki CHP ile Atatürk'ün CHP'si arasında sadece isim benzerliği var!" ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyum atanmasına yönelik olarak attığı tweet'e de tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayan Turan, "Kayyum" değil "Kayyım" notunu düştü.