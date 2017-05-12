CHP'ye kayyum şoku! Yönetime atama yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) sonucu merakla beklenen mahkemenin karar duruşması bugün gerçekleşti. Bolu Adliyesinde görülen davada, mahkeme CHP Bolu il yönetime kayyum atanmasına karar verdi. Atanan kayyum 45 gün içerisinde seçime giderek CHP’nin yeni il yönetimini belirleyecek. Bu kararla birlikte Kazım Karsu başkanlığındaki il yönetimi düşerken, CHP’nin yeni il başkanı ve yönetiminin bir ay içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

CHP içinde yaşananların geçmişi kısaca şöyle…

CHP merkez ilçenin 2016 yılında kongreye hazırlık için yapmış olduğu, merkez ilçe kongre delege seçimlerini, ilin, tüzük hükümlerine uygun yapılmadığı nedeni ile iptali sonrası teşkilatlarda bir dizi tüzük tartışmasına girilmiş, sonucunda il yönetimi merkez ilçe delegelerinin katılamadığı kongrede göreve gelmişti.

Ardından merkez ilçenin tüzük hükümleri doğrultusunda kongresini gerçekleştirmesi ve öncesinde tüzüğe uygun seçilen merkez ilçe delegeleri de bu kez karşı hamleye geçerek, il yönetimini istifaya davet etmiş, aralarında noter onaylı imza toplamışlardı.

KAYYUM TALEBİ

İmzalarını noter yoluyla genel merkeze gönderen merkez ilçe delegelerinin imzalarının genel merkezce zamanında dikkate alınmaması sebebi ile bu defa CHP eski parti meclisi üyesi İlker Karaoğulları adliyeye müracaat ederek genel merkezi dava etmişti. Dava dilekçesinde ilgili hususları dile getiren Karaoğulları il yönetiminin görevden alınarak yerine “kayyum” atanmasını talep etmişti.