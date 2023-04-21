Cumhur İttifakı'nda HÜDA Par krizi: Bahçeli üstünü çizdi

MHP, bayramlaşma programı kapsamında cumhur ittifakının yeni ortağı HÜDA-PAR’ın olmaması dikkat çekti.

MHP, Ramazan Bayramı’nda beş partiyle bayramlaşacak. MHP’nin kabul heyetinde Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, ziyaret heyetindeyse MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Nevin Taşlıçay, Mertcan Ağaç ve Fatih Çetinkaya yer alacak.

Halk TV’de yer alan habere göre MHP’nin ilk olarak DSP’yle başlayacak kabul ve ziyaret programı şu şekilde:

DSP 09.00-09.15

AK Parti 09.50-10.05

BBP 10.10-10.25

Yeniden Refah Partisi 11.00-11.15

CHP 12.10-12.25

Ziyaret programında cumhur ittifakına yeni katılan ve bu nedenle tartışmalara neden olan HÜDA-PAR’ın yer almaması dikkat çekti.