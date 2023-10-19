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Cumhur İttifakı'nda yerel seçim pazarlığı: MHP 3 büyükşehri istiyor

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim pazarlığı: MHP 3 büyükşehri istiyor
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Cumhur İttifakı'nda MHP ve AK Parti arasında yerel seçim pazarlığı başladı. MHP lideri Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 büyükşehirde aday çıkarmamasını isteyeceği öğrenildi.

Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı kanadında hareketli günler yaşanıyor. Seçimde yapılacak işbirliği için her iki partide yer alan heyetlerin haftaya bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara'daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AK Parti ve MHP'li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek. Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor.

BAHÇELİ 3 BÜYÜKŞEHRİ İSTİYOR
AK Parti ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti aday göstermişti. 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti'nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

MHP, BELİRLENECEK ADAYLARA ŞERH DÜŞEBİLİR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ancak, bu kez MHP'nin "Seçilebilecek aday" için AK Parti'nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor.

SEÇMEN KİTLESİNİN KABULLENECEĞİ İSİMLER BELİRLENECEK
AK Parti ve MHP'nin, başta CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP'nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde "AK Parti tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin", AK Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise "MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin" aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise "dengenin gözetileceğine" işaret ediliyor.

Cumhuriyet

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli mhp ak parti cumhur ittifakı yerel seçim büyükşehir
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