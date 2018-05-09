Cumhurbaşkanı adaylarının hepsi ''T A M A M'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyadaki "T A M A M" tartışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Dün akşamdan bu yana "T A M A M" paylaşımarı Twitter'da hem dünyada hem de Türkiye'de "trend topic" olurken, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Erdoğan'ın rakipleri de "T A M A M" mesajları paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
Vakit TAMAM!— Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018
Göklerden gelen bir T A M A M vardır...— Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Mayıs 2018
T A M A M İnşallah!— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 8 Mayıs 2018
Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 8 Mayıs 2018