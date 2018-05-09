Cumhurbaşkanı adaylarının hepsi ''T A M A M'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyadaki "T A M A M" tartışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Dün akşamdan bu yana "T A M A M" paylaşımarı Twitter'da hem dünyada hem de Türkiye'de "trend topic" olurken, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Erdoğan'ın rakipleri de "T A M A M" mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018

Göklerden gelen bir T A M A M vardır... — Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Mayıs 2018

T A M A M İnşallah! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 8 Mayıs 2018