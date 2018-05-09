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  4. 09 Mayıs 2018 08:50

Cumhurbaşkanı adaylarının hepsi ''T A M A M'' dedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan adayların hepsi Twitter'daki "T A M A M" paylaşımına destek verdi.

Cumhurbaşkanı adaylarının hepsi ''T A M A M'' dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyadaki "T A M A M" tartışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Dün akşamdan bu yana "T A M A M" paylaşımarı Twitter'da hem dünyada hem de Türkiye'de "trend topic" olurken, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Erdoğan'ın rakipleri de "T A M A M" mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

meral akşener , recep tayyip erdoğan , temel karamollaoğlu , t a m a m , muharrem ince , selahattin demirtaş
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