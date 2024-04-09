Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AK Parti'ye yeni uyarı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'ye yönelik yaptığı "Not edildi, kaydedildi" açıklamasıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AK Parti'den gelen tepkilere "Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alınmasına tepki gösteren AK Parti içinden isimlere verdiği yanıt, parti içinde büyüyen tartışmayı daha önce benzeri yaşanmamış bir krize dönüştürdü.

Uçum, hakkındaki tepkilere “Toplumun hafızası, devletin arşivi vardır. Yaşanan olayları toplum hafızasına kaydeder, devlet arşivine not eder. Bu gerçeği ifade edince sorunlu olduğunu söyleyenler ya farkında değildir ya da sahtekardır. Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir” diye yanıt verdi.

Van İl Seçim Kurulu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinde Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki kattan fazla oy alarak açık farkla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine, tartışmalı bir hukuki süreci gerekçe göstererek mazbatayı AK Parti adayına vermesiyle başlayan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum’un tutumu tartışma konusu oldu.

Çok sayıda AK Partili Van’daki sürece ilişkin tepkili mesajlar attı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, tepki mesajlarına, “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin bu olayda aldıkları tutumlar kaydedildi" sözleriyle yanıt vermişti.