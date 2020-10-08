Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'Kısa hatırlatma...' notuyla paylaştığı videoda "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerini kullanıyor.

Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020