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  4. 08 Ekim 2020 21:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından "Kısa bir hatırlatma..." notuyla bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'Kısa hatırlatma...' notuyla paylaştığı videoda "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerini kullanıyor.

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