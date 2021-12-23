  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Anoten kutsama duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Anoten kutsama duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Anoten kutsama duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantının ardından Hahamlar, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anoten kutsama duası okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Birçok ülkeden hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anoten kutsama duası okundu.

Anoten kutsama duası ne demek?

Anoten ya da Ha-noten Türkiye Yahudileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kutsama duasıdır. Anoten Duası, 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk (borç) duygusu içinde yazılmış bir duadır.

Etiketler Anoten kutsama duası recep tayyip erdoğan dua
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2 genç, eşi ve 3 yaşındaki kızıyla böyle yaşam savaşı veriyorlar
Bir sapık öğretmen iğrençliği daha! Eşiyle birlikte çocukları istismar edip kayda aldı
Dolarda düşüş sürecek mi? Hükümetin dolar/TL hedefi belli oldu!
Duayen yatırımcı Mobius'tan altın ve Türk Lirası yorumu
Korumasıyla yasak aşk yaşayan Prenses, rekor tazminat kazandı
A101 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu
İkinci el araç satışları bıçak gibi kesildi! Fiyatların düşmesi bekleniyor
Önce dolar, sonra euro şimdi de altın! Büyük çöküş!
AGİ'ye de asgari ücrete vergiye de veda... Meclis'ten geçti!
Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında dolar kavgası