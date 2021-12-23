Cumhurbaşkanı Erdoğan için Anoten kutsama duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantının ardından Hahamlar, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anoten kutsama duası okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Birçok ülkeden hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anoten kutsama duası okundu.

Anoten kutsama duası ne demek?

Anoten ya da Ha-noten Türkiye Yahudileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kutsama duasıdır. Anoten Duası, 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk (borç) duygusu içinde yazılmış bir duadır.