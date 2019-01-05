Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan adayları açıklamadan önce 'müjde veriyorum' deyip çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerini açıkladı. Bu ödemelerin toplamının 2 milyar 35 milyon TL olduğunu da duyurdu.Erdoğan konuşmasının sonunda İzmir'in 30 ilçe belediye başkanını açıkladı. İzmir'de 5 ilçe MHP'ye bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına Şehir polis Memuru Fethi Sekin'e rahmet dileyerek başladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz bu mücadelesi ile tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir.

AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı ! İşte dikkat çeken isimler

Kardeşlerim bugün buraya, mahalli idareler seçimindeki adaylarımızı tanıtmak için geldik. Kendilerini şimdiden tebrik ediyor ve başarılarını diliyorum. Kardeşlerim İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir, birliğimizin, dirliğiminiz çiçekleridir. İzmir'i yurt edinen kardeşlerimiz birlik ve beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor, İzmir bir anne şehirdir. Bilirsiniz Zübeyde Hanım da burada yatıyor. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK



Rabbim hepinizden razı olsun, değerli kardeşlerim İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığı değil, ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık. Bizler hep İzmir İktisat Kongresi'ni konuşuruz. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi hızlı şekilde kalkınma sürecine soktuk. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken, İzmir'i ihmal etmedik. Son 16 yılda İzmir'e 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'e yapılan yatırım işte bu. Yani en fazla milletvekilini biz çıkarmadık demedik, çünkü İzmir özellikliydi, bu yatırımların yapılması gerekliydi, yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.



İZMİR 2 BİN 60 YATAK KAPASİTELİ DEV BİR ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK



Yaptığımız kentsel dönüşümle İzmir'de 18 bin konut projesini hayata geçirdik. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı şehir hastenesi yapılıyor. İzmir 2 bin 60 yatak kapasiteli dev bir şehir hastanesine kavuşacak.



MODERN DEPOLAMALAR KURULACAK

CHP demek hava kirliliği demektir, çöp, yolsuzluk, yokluk demektir. İnşallah Nihat Zeybekçi ile en kısa zamanda burada vahşi depolamalar yerini modern depolamalara bıracaktır. Böylece, enerji üretimi olacak. Vahşi depolamanın yapıldığı yerler kalkacak. Çevreci biziz, bunlar çevrecilikten anlamaz.



İZMİR'DE YAPIMI DEVAM EDEN 21 YOL PROJESİ BULUNUYOR



İzmir'de yapımı devam eden, 2 katrilyon 140 Trilyon maliyetli 21 yol projesi bulunuyor. Her şey İzmir için... Ödemiş-Kiraz arasına hızlı tren hattı yapmak için hazırlıklara başladık. İzmir'e maliyeti 3 katrilyon lira olan toplam 5 istasyondan oluşan Halkapınar - Otogar metro hattının en kısa sürede ihalesi yapılacak. İzmir'in içme suyu problemini de biz çözdük.



'MÜJDELERİ VERİYORUM' DEYİP AÇIKLADI

İzmirli çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bu ay sonuna kadar ocak içinde ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum desteği 100 milyon TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL.