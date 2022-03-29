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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Özbekistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gitti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçakla Taşkent’e giden Erdoğan’ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı gerçekleştirilecek. Taşkent’te yapılacak toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İHA

Etiketler recep tayyip erdoğan özbekistan
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