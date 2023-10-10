Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde, İsrail-Filistin gerilimi ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin El Zani, Ürdün Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’le bölgedeki son durumu ve gelişmeleri ele aldık. Nitekim bugün de yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım. Guterres ile yine bir görüşmem olacak. Ve bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil genişleterek, geliştirerek devam ettireceğiz. ‘Adil bir barışın kaybedeni olmaz’ düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.