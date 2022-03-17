Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğine devam ediyor.

Erdoğan son dönemde art arda birçok liderle yüz yüze ve telefonda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı, savaşın tarafları olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de sık sık temaslarda bulunuyor.

Telefonla gerçekleştirilen görüşmelere bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Rus lider Putin ile görüştü.