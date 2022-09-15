Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesi için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan’ın Semerkand kentine geldi.

Havalimanında törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye katılarak ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi dün Semerkand’a gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise bugün Özbekistan’a geldi.

Erdoğan'a uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik eşlik etti.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde diyalog ortağı statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde katılım olacağı belirtildi.

ÖZBEKİSTAN'DAN ABD'YE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül'de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.