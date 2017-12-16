Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Yargıda hesabını vereceksin''

AK Parti Yalova İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim Kudüs'ün mahremiyeti konu olduğunda pek çok ülkenin yaptığı gibi sırtımızı dönme hakkımız yok' dedi. Erdoğan, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik sert müdahalesini ortaya koyan fotoğrafları göstererek, 'Hala nasıl haklı görüyorsunuz. Bunun hesabını soracağız' dedi.

Yalova'nın her mahallesindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizi gerçekleştirip yeni dönemi belirleyeceğiz.

Gençler biz tabi şunu bileceğiz her şeyden önce biz adeta barışın güvercinleri olarak çıktığımız bu yolda öldürmeye değil adeta diriltmeye varız. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Yalova'ya yatırımlar yaptık.

Toplu konuttan bölünmüş yola tarımdan spor tesislerine kadar Yalova'ya çok önemli katkılar sağladık. Yalovalılar artık körfeze girmeden dolanmadan İstanbul'a ulaşma imkanı elde ettiler.

Önümüzdeki dönem de Yalova'ya daha çok hizmetler gelecek. Biz bu ülkeyi bu milleti Yalova'yı seviyoruz.

İnsanları yaradandan ötürü sevdik. 80 milyon bizim gözümüz de tek.

Türkiye'nin son 15 yılında geçmişteki eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk.

YENİ ADI ANA İHANET

Yaptıklarımız görmeyenler var kalbi mühürlü. Öyle bir ana muhalefetimiz var ki yeni adıyla ana ihanet.

Cebinizdeki parayı harcamak kolaydır. Biz geldiğimiz de kasa tam takırdı. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Biz zamanı nakite çevirdik. Ama bunların kafası basmaz anlamaz. Biz man kafa kime deriz biliyorsunuz dimi? Siz anlıyorsunuz zaten. Nereden geldi aklıma Man adasından geldi.

YARGIDA HESABINI VERECEKSİN

Biz sağlık alanında büyük bir devrime imza attık. Ey Kılıçdaroğlu sen SSK'nın başındayken hastaneler ne haldeydi? Sen bir yaşındaki torununu 14-15 yaşındaki çocuğunu nasıl sigortalı yaptın onun hesabını ver. Avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Yargıda hesabını vereceksin. Bundan sonra atacağı iftiraların boynuna nasıl dolanacağını görecek

Dünya Süveyş ve Panama'yla anılmakla kalmayacak. Bir de Kanal İstanbul'la anılacak. 1212 kilometre hızlı tren hattını hizmete aldık. Bay Kemal sen hızlı treni bilir misin?

Senin SSK döneminden bize kalan faturalar vardı. Onları da ödedik.

Durmak yok yola devam. Bu bir slogan değil. Hizmet anlayışımızın temeli.

KAFESTEKİ ÇOCUKLAR, OTİZMLİ GENÇ...

Bizim Kudüs'ün mahremiyeti konu olduğunda pek çok ülkenin yaptığı gibi sırtımızı dönme hakkımız yok. Biz İsrail istemiyor diye Filistin'in Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'ye terör devleti kurmasına izin vermeyeceğiz. Bizim 'Suriye'de zulüm varsa bana ne' deme hakkımız yok. Kudüs'e uzanan her eli İstanbul'a uzanmış sayarız. Bugün bize hala Suriye'de ne işin ver? diyen varsa bunlar Türkiye'den haberi olmayan gafillerdir.

Ecdadımızın bize emaneti olan bu duruştan azla vazgeçmeyeceğiz.

Biz son sözü söylemedik. 1947'de İsrail neyse şimdi Filistin o hale geldi. BM Güvenlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksınız. Yapmıyorsanız hukuk içinde gerekeni yapmak için ilgili mercileri zorlayacağız.

İsrail devlet terörü estiren bir ülke, 20 terörist İsrail askeri bu çocuğu sürüklüyor. Ey Amerika Ey Trump sen bu zulmü görmüyor musun? Bu tamamen Evangelist bir anlayışın uygulamasıdır. Lafa geldiği zaman biz bu yardımı yapıyoruz şunu yapıyoruz. Hangi yardımdan bahsediyorsun? Kadın, çocuk, engelli demeden kafes kurmuşlar o kafeslere yavruları koymuşlar bunu yapan kim İsrail buna göz yuman kim Amerika. Şayet bu görüntüler İsrail'den değilde başka bir ülkeden gelseydi o ülkeyi dünyanın başına yıkarlardı. Türkiye'den gelse bu görüntüler Batı medyası gündemden düşürmezdi. Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı?