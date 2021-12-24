Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararı için itiraf gibi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 115 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Erdoğan "Kendi arkadaşlarımız arasında bile, açık konuşuyorum, aynı yönde değerlendirmeler (faiz indirme) yapanlar olduğunu söylemek istiyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik" diye konuştu.

Ekonomi gazetecileriyle buluştuğu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini istedi. Erdoğan, "İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek" dedi. Kurdaki düşüşe de değinen Erdoğan, "Üzerindeki köpük bir günde gitti" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kendi arkadaşlarımız arasında bile, açık konuşuyorum, aynı yönde değerlendirmeler (faiz indirme) yapanlar olduğunu söylemek istiyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik" diye konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Şu anda IMF'ye borcumuz olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağımız da yok" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Bu borcu Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek işimizi bitirdik. Borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Ama ana muhalefet otellerde bazı çalışmaları yaptılar. Sözcüleri eski hazineci midir nedir, o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize IMF'yi tavsiye edenlerdir.

Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde. Daha iyi konuma gelecek. Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 2008 finans krizi sonrası gelişmiş ülkeler bocalama halindedir. Gelimiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken bir yandan gelişmekte olan ülkelerin paylarını alma derdindeler.

Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık.Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönende baskılara maruz kaldık.

Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.

Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek."