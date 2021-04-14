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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Yıldırım Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesaj
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