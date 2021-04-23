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Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

 Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK- PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

Etiketler erdoğan biden görüşme
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